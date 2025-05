Cosa serve alla Roma per conquistare un posto in Champions League

A due giornate dalla chiusura del campionato, la Roma deve affrontare una sfida cruciale per ottenere un posto nella prossima Champions League. La competizione per il quarto posto è serrata, e i giallorossi dovranno mettere in campo concentrazione, grinta e una strategia efficace per superare gli avversari e raggiungere l'obiettivo ambito.

A due giornate dalla fine la corsa al quarto posto, che dà l`accesso alla prossima ChampionsLeague, è ancora più accesa che mai. In corsa ci. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Roma, cosa serve per conquistare almeno l'Europa League - Sarebbe un traguardo ragguardevole, per come era piazzata la squadra a dicembre dopo il ko di Como: da allora, la Roma ha conquistato 38 punti in 16 giornate, alla media di 2,37 a partita.

Cosa serve alla Roma per andare in Champions League? Tutte le combinazioni - Il pareggio della Lazio in extremis ha riaperto le speranze Champions per la Roma di Ranieri. L'1-1 dell'Olimpico contro la Juventus ha fermato la corsa dei bianconeri, costretti a sperare in un passo ...

Serie A fuori dalla corsa per il quinto posto in Champions League: decisiva l'eliminazione della Lazio

La Serie A non avrà cinque club in Champions League. L’eliminazione della Lazio nei quarti di finale di Europa League per mano del Bodo Glimt ha chiuso ogni possibilità per l’Italia di superare la Liga nel ranking Uefa.