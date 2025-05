Cosa serve alla Lazio per conquistare un posto in Champions League

La Lazio è in corsa per un posto in Champions League e deve capitalizzare ogni opportunità. Dopo il gol di Vecino, che ricordiamo con nostalgia per il dramma del 2018, la squadra deve mostrare determinazione, solidità difensiva e cinismo in attacco. Ogni partita è cruciale per raggiungere l'ambita competizione europea.

L`ha ripresa Vecino. Dopo il goal subito dal centrocampista uruguayano all`ultima giornata 201718 che mandò in ChampionsLeague l`Inter di Luciano. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Su questo argomento da altre fonti

Cosa serve alla Lazio per conquistare un posto in Champions League - L`ha ripresa Vecino. Dopo il goal subito dal centrocampista uruguayano all`ultima giornata 2017/18 che mandò in Champions League l`Inter di Luciano Spalletti, stavolta. 🔗calciomercato.com

Cosa serve al Milan per conquistare un posto in Champions League - A due giornate dalla fine la corsa al quarto posto, che dà l`accesso alla prossima Champions League, è ancora più accesa che mai. In corsa ci sono, in ordine di. 🔗calciomercato.com

Lazio, la corsa Champions è riaperta: cosa serve per lo scatto finale - Il successo esterno contro il Genoa ha riacceso le speranze Champions per la Lazio, ora sesta a pari merito con la Juventus e a un solo punto dal Bologna, attualmente quarto. I tre punti conquistati a ... 🔗laziopress.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Champions League : Il Real Madrid elimina Atalanta

Dopo la Juve, va fuori anche l'Atalanta I bergamaschi perdono 3-1 a Madrid in casa del Real Madrid che passa così ai quarti.