Cosa serve alla Juventus per conquistare un posto in Champions League con una giornata d'anticipo

Per garantire un posto in Champions League con una giornata d'anticipo, la Juventus deve ottenere una vittoria contro l'Udinese. A questo, si uniscono le speranze che la Lazio perda contro l'Inter e che la Roma non conquisti i tre punti nella sua sfida. Una combinazione di risultati favorevoli potrebbe assicurare ai bianconeri un finale di stagione sereno.

