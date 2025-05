Cosa serve al Bologna per conquistare un posto in Champions League

A due giornate dalla fine, la lotta per il quarto posto in Champions League si intensifica. Il Bologna, per ambire a un sogno europeo, deve compiere un’impresa: vincere le prossime partite, sfruttare al meglio il fattore campo e sperare in risultati favorevoli dagli avversari. Solo così possono sudare la maglia e scrivere la loro storia.

A due giornate dalla fine la corsa al quarto posto, che dà l`accesso alla prossima ChampionsLeague, è ancora più accesa che mai. In corsa ci. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cosa serve al Bologna per conquistare un posto in Champions League? - A due giornate dalla fine la corsa al quarto posto, che dà l`accesso alla prossima Champions League, è ancora più accesa che mai. In corsa ci sono, in ordine di. 🔗calciomercato.com

Cosa serve al Milan per conquistare un posto in Champions League - A due giornate dalla fine la corsa al quarto posto, che dà l`accesso alla prossima Champions League, è ancora più accesa che mai. In corsa ci sono, in ordine di. 🔗calciomercato.com

Milan o Bologna? Cinque domande verso la finale di Coppa Italia - L'incrocio di campionato a San Siro ha premiato i rossoneri e fatto sorgere dubbi ai felsinei. Ecco la guida per avvicinarci alla sfida dell'Olimpico con in palio un trofeo che serve sia a Conceicao c ... 🔗panorama.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Serie A fuori dalla corsa per il quinto posto in Champions League: decisiva l'eliminazione della Lazio

La Serie A non avrà cinque club in Champions League. L’eliminazione della Lazio nei quarti di finale di Europa League per mano del Bodo Glimt ha chiuso ogni possibilità per l’Italia di superare la Liga nel ranking Uefa.