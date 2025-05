Cosa sappiamo su Davide Teruzzi il tranviere di Atm deceduto dopo un pranzo con altri 4 colleghi

La Procura di Milano ha avviato un'inchiesta sulla morte di Davide Teruzzi, disponendo un'autopsia dopo che l'uomo, colpito da malore il 4 maggio, era stato dimesso con una prognosi di due giorni. Teruzzi, 50 anni, non è più ritornato al lavoro e il suo decesso è avvenuto l'11 maggio. La situazione ha suscitato preoccupazione e richieste di chiarimenti sulle circostanze della sua tragedia.

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo sulla morte di DavideTeruzzi e disposto l'autopsia. Come appreso da Fanpage.it, dopo il pranzo del 4 maggio si era sentito male insieme ad altri 4 colleghi e in pronto soccorso era stato dimesso con una prognosi di 2 giorni. Il 50enne, però, non è più tornato a lavorare fino al decesso sopraggiunto l'11 maggio. 🔗Leggi su Fanpage.it

