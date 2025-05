Cosa nasconde nella mano? Spunta un video di Macron e sui social è delirio | l’assurda teoria

In breve da Zazoom:

Nel frenetico panorama dei social media, dove la realtà si mescola facilmente con la fantasia, le distorsioni della verità prosperano. Un caso emblematico è emerso di recente, coinvolgendo tre prominenti leader europei: Emmanuel Macron, Keir Starmer e Friedrich Merz. Una clip li mostra insieme su un treno tornante da Kiev, scatenando voci inverosimili su presunti abusi di sostanze, dimostrando quanto sia fragile la nostra percezione della realtà.

Nel vorticoso mondo dei social, dove ogni immagine può essere manipolata e ogni video trasformarsi in una teoria virale, anche l’assurdo diventa credibile. È accaduto nelle ultime ore, quando una clip che ritrae tre leader europei sul treno in rientro da Kiev ha dato adito a una surreale teoria: Emmanuel Macron, Keir Starmer e Friedrich Merz sarebbero stati sorpresi a fare uso di cocaina. A lanciare per primo l’insinuazione è stato Alex Jones, personaggio controverso negli Stati Uniti, noto per le sue posizioni estremiste e per aver alimentato nel tempo molteplici teorie complottiste.Jones, attraverso il suo profilo su X, ha descritto la scena come un vero e proprio momento di consumo di stupefacenti: “Macron, Starmer e Merz ripresi in un video al loro ritorno da Kiev. Un sacchetto di polvere bianca sul tavolo. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it