Cosa ha fatto Emanuele De Maria prima del suicidio dal Duomo | dalla morte di Chamila Wijesuriya all’ultima chiamata alla madre

Un tragico omicidio ha scosso Milano il 9 maggio, quando Emanuele De Maria ha ucciso Chamila Wijesuriyauna con una coltellata. Dopo aver contattato la madre per confessare il gesto, l'uomo ha messo fine alla propria vita lanciandosi dal Duomo. Il corpo senza vita della vittima è stato poi rinvenuto nel Parco Nord, aggiungendo ulteriore dolore a una già drammatica vicenda.

Emanuele De Maria ha ucciso a coltellate ChamilaWijesuriyauna nel pomeriggio di venerdì 9 maggio. Durante la fuga ha chiamato la madre: "Ho fatto una caz***a". Poche ore dopo la telefonata, il 35enne si è suicidato lanciandosi dal Duomo e il corpo senza vita della donna è stato ritrovato tra le sterpaglie del Parco Nord. 🔗Leggi su Fanpage.it

L’ultima telefonata di Emanuele De Maria alla madre: “Ho fatto una cavolata”, poi fa perdere le sue tracce. Sotto la lente gli ultimi suoi spostamenti dopo la morte di Chamila; Emanuele De Maria, il killer in fuga, si è lanciato dal Duomo. Trovato anche il cadavere della collega; Chi è Emanuele Di Maria, il ricercato per il tentato omicidio a Milano: uccise una donna e fu arrestato in…; Emanuele De Maria: un percorso di rinascita spezzato in meno di 24 ore. 🔗Cosa riportano altre fonti

L’ultima telefonata di Emanuele De Maria alla madre: “Ho fatto una cavolata”, poi fa perdere le sue tracce. Sotto la lente gli ultimi suoi spostamenti dopo la morte di ... - I contatti dei parenti di De Maria erano memorizzati nel cellulare della donna ritrovata morta al Parco Nord. Fino a pochi mesi prima la sua storia era un modello di rinascita in carcere ... 🔗msn.com

Ferimento, omicidio e suicidio: le ultime 48 ore di Emanuele De Maria - AGI - Un omicidio, un altro fortunatamente evitato solo per l'intervento dei medici, e la scelta di farla finita. Emanuele De Maria, detenuto ammesso al lavoro esterno, ha fatto tutto questo nelle ult ... 🔗msn.com

Emanuele De Maria, omicida evaso è morto: si è suicidato dal Duomo/ Trovato il corpo della collega scomparsa - Emanuele De Maria, omicida evaso da Bollate è morto: ha accoltellato collega e si è suicidato lanciandosi dal Duomo, caccia a collega scomparsa ... 🔗ilsussidiario.net