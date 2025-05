Cortona Comics The Night Skinny Lorenzza e Cris aprono il concerto di Ghali

Arezzo, 12 maggio 2025 – Cortona Comics si prepara a stupire nuovamente, con la sua terza edizione che culminerà in un atteso concerto allo stadio comunale il 31 maggio. Organizzato da Cortona Sviluppo e con il sostegno del Comune di Cortona e la direzione artistica di Mengo Festival, l'evento promette sorprese imperdibili. Tra i protagonisti, il rinomato Ghali e tanti altri talenti della scena musicale.

Arezzo, 12 maggio 2025 – Si avvicina CortonaComics e si avvicina il concerto allo stadio comunale. L'evento, giunto alla terza edizione, organizzato da Cortona Sviluppo con il contributo del Comune di Cortona e la direzione artistica di Mengo Festival, torna il 31 maggio e sforna ulteriori sorprese.Oltre a Ghali, artista di punta della «line up», ecco anche altri protagonisti della scena musicale giovanile. Stiamo parlando di «The NightSkinny», produttore discografico e dj, che salirà sulla consolle dello stadio Santi Tiezzi.A seguire si esibiranno la cantante rapper Lorenzza e Cris, altro artista della consolle. Allo stadio Santi Tiezzi le esibizioni dei dj inizieranno alle 17,30, in prima battuta saranno protagonisti Bubble, Smile Gang, Pluton e Daftastic grazie alla collaborazione di Cautha, oltre a Mario Mariottini e Pellix (Daniele Pelliccia), grazie alla collaborazione con l'organizzazione studentesca Universitario Perugino.

