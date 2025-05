Corticella vince il derby contro Sasso Marconi ma si prepara al playout con Sammaurese

La stagione regolare del Corticella di Michele Nesi si conclude con una vittoria nel derby contro il Sasso Marconi, già salvo. Nonostante i tre punti guadagnati, la concomitante vittoria del San Marino complica i piani dei biancazzurri, che ora dovranno affrontare la Sammaurese nei playout per salvarsi. Rizzi, autore di una doppietta, e compagni sono pronti a lottare per la permanenza in categoria.

Si chiude con un'inutile vittoria nel derbycontro il già salvo SassoMarconi la stagione regolare del Corticella di Michele Nesi. I biancazzurri hanno fatto il proprio dovere, ma la concomitante vittoria del San Marino in casa del già retrocesso United Riccione costringerà Rizzi (autore di una doppietta) e compagni a giocarsi la permanenza in categoria nel playout casalingo contro la Sammaurese domenica prossima al Biavati.Ma venendo alla cronaca del match, il Corticella parte forte e, al 3', Gessaroli si presenta tutto solo davanti ad Albieri, ma calcia alto. Al 10', Casadei va vicino al bottino grosso con una conclusione da fuori area che sfiora il palo e, al 19', i tanti sforzi profusi producono i frutti sperati: Morisi serve splendidamente Rizzi che, a tu per tu con l'estremo difensore avversario, lo fredda.

