Corti a Ponte 2025 il piccolo festival

Torna Corti a Ponte, il Piccolo Festival dedicato ai cortometraggi realizzati da bambini e ragazzi tra i 3 e i 18 anni. Un evento che celebra la creatività giovanile, con opere provenienti dalle scuole del territorio e da tutto il mondo. Promosso nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, il festival rappresenta un’importante occasione di incontro e condivisione per i giovani cineasti.

