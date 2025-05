Corte costituzionale esamina il decreto Piantedosi e le misure per il soccorso ONG in mare

La Corte costituzionale si appresta a esaminare il decreto Piantedosi, che introduce misure per il soccorso delle ONG in mare. Questa analisi, che segue la recente validazione di una legge sull'abuso d'ufficio, evidenzia l'impegno della Corte nell'affrontare temi di grande rilevanza politica e sociale, riflettendo le sfide attuali nel contesto dei diritti umani e della sicurezza.

Recentemente, la Cortecostituzionale ha dimostrato la propria attenzione verso temi politici di rilievo. Dopo aver validato, lo scorso 8 maggio, la costituzionalità di una legge relativa all’abrogazione dell’abuso d’ufficio, si prepara a esaminare un nuovo provvedimento del Governo guidato da Meloni. Questo riguarda il decreto legge 12023, convertito poi in legge n. 152023, comunemente . L'articolo Cortecostituzionaleesamina il decretoPiantedosi e le misure per il soccorso ONG in mare è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Corte costituzionale esamina il decreto Piantedosi e le misure per il soccorso ONG in mare

