Corse delle navi sospese verso Ponza nel fine settimana la rabbia del sindaco

“Abbiamo presentato formale richiesta alle autorità competenti, per comprendere la reale ragione della sospensione dei collegamenti Nlg da Terracina di questo weekend”: così il sindaco di Ponza, Francesco Ambrosino, ha espresso la sua indignazione dopo l'interruzione dei servizi. La decisione ha creato disagi significativi agli abitanti e ai turisti, suscitando preoccupazione per l'accessibilità dell'isola in un momento cruciale della stagione estiva.

