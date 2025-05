Corsagna beffato ai rigori | Jolo vince con gol di Balli al 122'

CORSAGNA e JOLO si sono sfidate in un emozionante incontro di calcio, dove ogni attacco e difesa ha raccontato una storia di determinazione e strategia. La formazione di CORSAGNA, guidata dall'allenatore Piercecchi, ha schierato giocatori chiave come Cintolesi e Battistoni, mentre JOLO ha cercato di rispondere con la velocità di Melani e Biagioni. La partita si preannunciava ricca di azioni e colpi di scena.

Corsagna 0 Jolo 1Corsagna: Cintolesi, Dinucci (18’ sts Gi. Pellegrini), Giannotti (8’ pts Martino), La Cedra, Signorini, Pazzaglia (15’ G. Giusti, 92’ Ricci), Bottari (2’ pts Motroni), Barsanti, O. Giusti (35’ Eramnazi), Fiumicino, Battistoni. (A disp.: Bertoncini, Ga. Pellegrini, Cristofani). All.: Piercecchi.Jolo: Cuorvo, Melani, Biagioni (67’ M. Lupetti, 81’ De Felice), Cantini (77’ Medini), Bellandi, Drovandi, Marchio, D. Lupetti, Tomberli (60’ Balli), Bettazzi, Vigni (55’ D’Agati). (A disp.: Giusi, D’Alo, Carlesi, Lo Iacono). All.: Ambrosio.Arbitro: Scalingi di Carrara (assistenti: Mori di Livorno e Argiola di Pisa). Rete: 122’ Balli.Note: espulsi 16’ pts Bellandi, 14’ sts Ricci, 18’ sts Cintolesi.MONSUMMANO TERME - Finisce il sogno del Corsagna, che viene beffato ad un soffio dai rigori, al termine di una partita aspra e combattuta, dove i neroverdi hanno sciupato troppo. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Corsagna beffato ai rigori: Jolo vince con gol di Balli al 122'

Jolo sfida Corsagna nei playoff di Prima Categoria per il sogno promozione - Vincere ancora, per continuare ad inseguire il sogno-promozione alzando sempre più l’asticella. E’ l’obiettivo con cui lo Jolo affronterà questa nuova fase dei playoff di Prima Categoria: dopo aver eliminato nell’ordine l’Albacarraia e la Folgor Calenzano gli uomini di mister Ambrosio se la vedranno alle 16 contro il Corsagna, allo Strulli di Monsummano. Bettazzi e compagni se la vedranno contro la società di Borgo a Mozzano che ha chiuso il girone A in seconda posizione con 57 punti e che ha poi vinto i playoff regolando all’ultimo atto il Città di Capannori. 🔗Leggi su lanazione.it

Jolo Calcio batte Corsagna 1-0 e avanza ai playoff regionali - Corsagna 0 Jolo Calcio 1CORSAGNA: Cintolesi, Dinucci, Giannotti, Lacedra, Signorini, Pazzaglia, Bottari, Barsanti, Giusti O., Fiumicino, Battistoni. A disp.:Pellegrini Gi., Bertoncini, Pellegrini Ga., Giusti G., Martino, Motroni, Eramnazi, Cristofani, Ricci. All.:PiercecchiJOLO CALCIO: Cuorvo, Melani, Biagioni, Cantini, Bellandi, Drovandi, Marchio, Lupetti D., Tomberli, Bettazzi, Vigni. A disp. 🔗Leggi su lanazione.it

