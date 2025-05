corsa all anello 2025 al terziere santa maria il primo posto del podio

In breve da Zazoom:

E’ il TerziereSantaMaria ad aggiudicarsi la 57esima edizione della Corsaall’Anello. Un “ Campo de li Giochi“ dai mille colori e gremito per l’edizione 2025 della tradizionale manifestazione. Ieri ad aggiudicari l’ambita gara equestre è stato il TerziereSantaMaria con 225 punti, secondo posto per il Terziere Fraporta con 205 punti e terzo per il Terziere Mezule con 165 punti.Nella prima tornata Marco Diafaldi di SantaMaria su Blue Madison ha totalizzato 90 punti, Tommaso Finestra di Mezule su Deserto Proibito 60 punti, Luca Paterni di Fraporta su Oro Y Plata 70 punti. Nella seconda tornata Leonardo Piciucchi di Fraporta (che si era aggiudicato la Corsaall’Anello storica) su Sou Incantada ha totalizzato 75 punti, Tommaso Suadoni di SantaMaria su Sky Bridge 60 punti, Mattia Zannori di Mezule su Dragon Fly Star 75 punti. 🔗Leggi su Lanazione.it