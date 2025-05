Correggio e Scandiano pareggiano 5-5 | Correggio avanza ai play-off di Serie A1

In un emozionante incontro di hockey, BDL Minimotor Correggio e Centro Palmer Scandiano si sono affrontati in una sfida equilibrata, conclusasi con il punteggio di 5-5. Le squadre hanno messo in mostra talento e determinazione, con reti significative nel primo tempo e un finale avvincente. In questo match, le strategie degli allenatori Granell e Mariotti hanno creato un’atmosfera di intensità e competizione, coinvolgendo il pubblico fino all’ultimo minuto.

Correggio 5 Scandiano 5BDL MINIMOTOR Correggio: Salines, Menendez, Righi, Casari, Tudela; M. Pedroni, Cinquini, Caroli, Holban, F. Pedroni. All. Granell.CENTRO PALMER Scandiano: Vecchi, Deinite, Roca, Herrero, Barbieri; Beato, N. Busani, Stefani, Raveggi. All. Mariotti.Arbitri: Iuorio di Salerno e Marcolin di Vicenza.Reti: pt 7.38 Herrero, 8.26 M. Pedroni, 14.44 Stefani, 19.45 Casari, 21.04 Herrero, 24.16 Holban, 24.42 Casari; st 14.55 Menendez, 17.09 Busani, 23.06 Barbieri.Note: spettatori 350 circa. Espulsi Menendez 2’, Herrero 2’, definitivi Herrero e Deinite. Rigori, Correggio 12. Tiri diretti, Correggio 12, Scandiano 12.Ancora una bella partita tra Correggio e Scandiano, nella semifinale di ritorno dei play-off, con il punteggio finale di 5 a 5 che premia la formazione di Eduard Granell, già vincitrice a Scandiano nella gara d’andata. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Correggio e Scandiano pareggiano 5-5: Correggio avanza ai play-off di Serie A1

