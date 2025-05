Coriano conquista la Serie D | vittoria storica contro il Mezzolara

Nel cuore della sfida tra Tropical Coriano e Mezzolara, il campo ha visto prevalere i padroni di casa con un risicato 1-0. La partita, caratterizzata da intensità e strategia, ha messo in luce le doti di entrambe le squadre, ma è stata la determinazione del Coriano a fare la differenza, grazie a un gioco solido e a una difesa attenta. Scopriamo i momenti salienti di questo incontro avvincente.

Coriano1Mezzolara0TROPICAL Coriano (4-3-2-1): Pollini; Moricoli, Anastasi , Rossi (26’ pt Tiraferri), Prasso; Serafini (1’ st Bartoli), Pasquini (19’ st Tamagnini), Enchisi; Scarponi (43’ st F. Ronci), Barbatosta (19’ st Dantraccolli); Nisi. All.: Scardovi.Mezzolara (4-2-3-1): Farinella; Bungaja, Cocchi (33’ st Xhuveli), Monaco, Tomatis; Santoni (41’ st Dalmonte),Casazza; Melli, Musiani, Minnozzi (17’ st Fratangelo); Salonia. All.: Galletti.Arbitro: Lelli di Cesena.Reti: 27’ st Tamagnini.Note: ammoniti Rossi, Moricoli, Salonia, Tamagnini, Monaco, Bartoli. Spettatori 2.000 circa.Coriano (Rimini)Il Coriano è in Serie D. Al termine di una stagione da assoluta protagonista, la squadra allenata da Massimo Scardovi per la prima volta nella sua storia arriva al massimo campionato dilettantistico. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Coriano conquista la Serie D: vittoria storica contro il Mezzolara

