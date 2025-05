Cordinier guida la vittoria con una prestazione straordinaria nel supplementare

In una serata di grande intensità sul parquet, Cordinier ha brillato con una prestazione superlativa, contribuendo in modo decisivo alla vittoria nei momenti critici. Dalla regia al primo tempo alle giocate spettacolari nella ripresa, le sue capacità si sono messe in evidenza. Anche Belinelli ha fatto la sua parte, sebbene in modo meno decisivo, lasciando intravedere sprazzi di classe nei suoi minuti in campo.

Cordinier 8,5 (in 30’ 46 da due, 25 da tre, 22 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 recuperate, 4 perse, 7 assist, una stoppata data) Serata straordinaria per lui: primo tempo sopratutto con compiti difensivi e di regia, nella ripresa e specie nel finale sale in cattedra con triple, un canestro quasi impossibile e i punti della vittoria nel supplementare.Belinelli 6 (in 17’ 11 da due, 01 da tre, 2 rimbalzi, un assist) Primo giro nel secondo quarto con 2 punti a segno e poco altro, nella ripresa mette qualche altro minuto, ma senza incidere e nel supplementare si mette al servizio della squadra.Pajola 6,5 (in 9’ 22 da tre, un rimbalzo, una persa, un assist) Si ferma a causa di un problema alla caviglia proprio sul più bello.Clyburn 8 (in 31’ 715 da due, 37 da tre, 58 ai liberi, 10 rimbalzi, una recuperata, una persa, 6 assist, 2 stoppate subite) Si conferma indispensabile terminale offensivo. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cordinier guida la vittoria con una prestazione straordinaria nel supplementare

