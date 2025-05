cora jade pronta a ritornare sul ring fuori dalla wwe ecco dove

CoraJade ha fatto parte del taglio degli atleti in WWE all’inizio del mese di Maggio.Il suo nome e quello di altri atleti provenienti da NXT sarà libero di accettare nuovo booking al termine della clausola di non competitività valida 30 giorni, al contrario di quella del main roster che ne dura 90. Jade, che ora è tornata a chiamarsi Elayna Black, sarà una free agent da Giugno.Però alcune federazioni indipendenti americane hanno messo le mani avanti e hanno già pubblicizzato Elayna per i loro show.eccodove La Black Label Pro ha annunciato oggi il ritorno di Elayna Black a BLP Have You Heard, il 14 Giugno.**HAVE YOU HEARD?**Elayna Black makes her BLP return as we return to Crown Point at the Crown Antique Mall!Tickets are available now at the link below.June 14th. 🔗Leggi su Zonawrestling.net

