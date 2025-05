Coppa Italia il Bologna perde Erlic per infortunio | l'esito degli esami e i tempi di recupero

A poche ore dall'attesissima finale di Coppa Italia contro il Milan, il Bologna deve fare i conti con un'importante assenza. Martin Erlic, difensore cruciale per la squadra, ha subito un infortunio che lo terrà lontano dal campo. Scopriamo insieme l'esito degli esami e i tempi di recupero per il giocatore.

A due giorni dalla finale di CoppaItalia contro il Milan, arriva una brutta notizia per il Bologna: Martin Erlic non sarà della partita. Gli. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Su questo argomento da altre fonti

Empoli Bologna 0-3, Italiano con un piede e mezzo in finale di Coppa Italia: ecco com’è andata - di RedazioneEmpoli Bologna 0-3, Italiano con un piede e mezzo in finale di Coppa Italia: ecco com’è andata la semifinale d’andataFinisce qui Empoli Bologna. La prima delle due semifinali d’andata di Coppa Italia se l’aggiudicano i rossoblù con un secco e roboante 0 a 3. La squadra di Vincenzo Italiano domina la sfida del Castellani mettendo una seria ipoteca sull’accesso alla finale. Ad aprire la danze ci pensa Orsolini al 23. 🔗Leggi su internews24.com

Empoli-Bologna di Coppa Italia, dove vederla in diretta tv - Si gioca oggi, martedì 1 aprile, la Coppa Italia 2024-25, con la partita Empoli-Bologna valida per la semifinale 🔗Leggi su ascoltitv.it

Bologna continua a stupire: per i bookie finale di Coppa Italia a un passo, ma Italiano vede anche un posto in Champions League - Chi pensava che la stagione 2023/24 del Bologna fosse irripetibile si sbagliava di grosso. I rossoblù stanno facendo addirittura meglio quest`anno... 🔗Leggi su calciomercato.com

Coppa Italia, il Bologna perde Erlic per infortunio: l'esito degli esami e i tempi di recupero; Bologna crolla contro il Milan: Italiano promette riscatto in Coppa Italia; Italiano perde anche Erlic, rischio stagione finita; Il Bologna perde a Milano, Atalanta al 99,9% sicura di giocare in Europa nel '25/'26. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Coppa Italia, il Bologna perde Erlic per infortunio: l'esito degli esami e i tempi di recupero - A due giorni dalla finale di Coppa Italia contro il Milan, arriva una brutta notizia per il Bologna: Martin Erlic non sarà della partita. Gli esami strumentali svolti. 🔗msn.com

Coppa Italia, dove vedere la finale Milan-Bologna: la programmazione - Si parte alle 20 col prepartita, poi la finalissima e in seguito Coppa Italia Live per gol, highlights e interviste ... 🔗msn.com

Vincenzo Italiano e il Bologna pronti a sfidare la maledizione in finale di Coppa Italia - Il Bologna di Vincenzo Italiano cerca di rompere la maledizione delle finali contro il Milan nella Coppa Italia. 🔗msn.com