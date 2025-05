conversazione sui diritti delle persone anziane

Sabato 17 maggio alle ore 17, l’Auditorium di Santa Caterina a Treviso ospiterà l'evento

Referendum, Landini: "Chiediamo 5 sì, il giorno dopo diritti per milioni di persone" - (Adnkronos) – "Sono cinque i referendum e noi chiediamo di votare cinque sì". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a Futura 2025, l'iniziativa lanciata da Cgil presso la Camera del Lavoro di Milano per promuovere la campagna per i referendum su lavoro e cittadinanza, previsti per i prossimi 8 e 9 giugno.