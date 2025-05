Controlli straordinari | i Carabinieri intensificano la vigilanza nella zona Tempio

Negli scorsi giorni i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nellazonaTempio e nelle aree limitrofe, con particolare attenzione al Parco Giardini Ducali.L'operazione si inserisce nell'ambito delle attività volte a garantire.

