Controlli in zona Molo Imbarcazioni sanzionate

In breve da Zazoom:

Sabato sera, il controllo delle forze dell'ordine in piazza Volta e nelle aree limitrofe, compresi viale Varese e il Molo di Sant’Agostino, ha mirato a garantire la sicurezza durante la movida. Le pattuglie hanno identificato 24 giovani e hanno emesso due ordini di allontanamento per soggetti che bivaccavano nei giardini, senza riscontrare particolari criticità nella zona.

Controlli di polizia in piazza Volta e dintorni, fino a viale Varese e al Molo di Sant’Agostino. Nel primo caso le pattuglia sono intervenute sabato sera nelle zone della movida, concentrando l’attenzione sui gruppi di persone, senza particolari criticità. Sono stati identificati 24 giovani, con due ordini di allontanamento ad altrettanti soggetti che bivaccavano nei giardini a ridosso del parcheggio auto.Sono inoltre stati svolti, tra mercoledì e sabato, servizi di controllo da parte dei poliziotti della Sezione Acque Interne della questura di Como, per contrastare l’abusivismo commerciale nelle attività di locazione di natanti e il noleggio con conducente, in considerazione del notevole afflusso turistico. Le Imbarcazioni della polizia si sono concentrate nella zona del Molo di Sant’Agostino, uno dei principali attracchi cittadini. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Controlli in zona Molo. Imbarcazioni sanzionate

Le notizie più recenti da fonti esterne

Napoli: notte di controlli nella zona nord e nel centro storico della città - Napoli: Movida e controlli in città. dal pusher con lo spray al peperoncino ai parcheggiatori abusivi. Il bilancio dei CarabinieriNotte di controlli nel centro storico partenopeo e nei quartieri a nord della città. Una presenza visibile quella dei Carabinieri che hanno intensificato le attività di presidio nell’intero capoluogo, accogliendo anche le più recenti indicazioni prefettizie.Si è partiti da piazza Bellini, dove un 28enne di origini gambiane è stato arrestato per spaccio di stupefacenti. 🔗Leggi su puntomagazine.it

Controlli in zona Scalo, multe ai gestori di alcuni locali - Proseguono senza sosta i controlli straordinari del territorio interforze, disposti dal Questore Morelli, in ottemperanza all’ordinanza prefettizia riguardante la zona “Scalo” nei pressi della stazione ferroviaria di Frosinone. È stata una settimana di intensa attività, nel corso della quale... 🔗Leggi su frosinonetoday.it

Napoli Vomero e zona baretti di Chiaia: continuano i controlli - Napoli Vomero e zona baretti. I carabinieri continuano nei controlli alla movida con gli alcol test. Locali nel mirinoWeekend di controlli per i carabinieri del comando provinciale nella movida partenopea che non teme l’allerta meteo né la pioggia.Nella lente dei controlli sempre il quartiere Vomero e la zona dei baretti di Chiaia. I militari hanno setacciato le strade utilizzando i dispositivi per l’alcol test e hanno aumentato i controlli nei locali che con la pioggia accolgono tantissimi giovanissimi. 🔗Leggi su puntomagazine.it

Ne parlano su altre fonti

La polizia al Molo Sant’Agostino di Como: al setaccio le imbarcazioni ormeggiate; Lago di Como, ispezioni al Molo di Sant'Agostino: controllate 33 imbarcazioni; Como, controlli su imbarcazioni e taxi boat al molo di Sant’Agostino: due le sanzioni; Como, controlli intensificati della Polizia di Stato tra movida e noleggio barche. 🔗Approfondimenti da altre fonti

La polizia al Molo Sant’Agostino di Como: al setaccio le imbarcazioni ormeggiate - Le pattuglie della Sezione Acque Interne della Questura “al lavoro” tra piazza Volta e viale Varese, la zona della movida. Controllate 132 persone e 33 barche ... 🔗msn.com

Controlli in zona Molo. Imbarcazioni sanzionate - Controlli di polizia in piazza Volta e dintorni, fino a viale Varese e al Molo di Sant’Agostino. Nel primo caso le pattuglia sono intervenute sabato sera nelle zone della movida, concentrando l’attenz ... 🔗ilgiorno.it

Como, controlli su imbarcazioni e taxi boat al molo di Sant’Agostino: due le sanzioni - La Polizia di Stato di Como, in queste ultime ore, ha intensificato i controlli di polizia e quelli amministrativi sia nelle zone interessate dalla movida notturna del centro città, che quelle invece ... 🔗comozero.it