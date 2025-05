Controlli in un locale di via Garibaldi sequestrati 40 chili di prodotti ittici e sanzioni per oltre 9 mila euro

Nel corso dello scorso fine settimana, la polizia di Catania ha attuato un controllo amministrativo in un noto locale di via Garibaldi, frequentato da molti giovani. L'operazione ha coinvolto un consistente dispiegamento di agenti, mirata a garantire la sicurezza e la legalità nell'area, ma il nome del locale non è stato divulgato dalle forze dell'ordine.

La polizia ha coordinato, nello scorso fine settimana, un controllo amministrativo in un locale di via Garibaldi, particolarmente frequentato da giovani, il cui nome non è stato reso noto dalle forze dell'ordine. L’intervento ha visto impegnati diversi poliziotti della questura di Catania. 🔗Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Controlli in un locale di via Garibaldi, sequestrati 40 chili di prodotti ittici e sanzioni per oltre 9 mila euro

Cosa riportano altre fonti

Occupazione abusiva del suolo pubblico e una pioggia di violazioni Tari: i controlli serrati della polizia locale - Nei primi due mesi del 2025, la polizia locale di Como ha intensificato i controlli sulle attività commerciali, sull'uso del suolo pubblico e sul rispetto delle normative ambientali ed edilizie. Dal 1° gennaio al 28 febbraio, sono state rilevate 11 violazioni per occupazione abusiva di suolo... 🔗Leggi su quicomo.it

Patenti ritirate e controlli sulle strade (e sugli ambulanti): il blitz della polizia locale a Milano - Patenti ritirate, ma anche multe per il mancato utilizzo della cintura di sicurezza e multe per i monopattini elettrici. Sono i risultati di un maxi controllo della polizia locale di Milano che si è svolto nei municipi 2, 3 e 9 di Milano e che si è focalizzato sulle “aree più sensibili della... 🔗Leggi su milanotoday.it

Trasporto scolastico e sicurezza: proseguono i controlli della Polizia Locale di Bollate (MI) - Proseguono le intense attività di controllo della Polizia Locale di Bollate sui mezzi di trasporto scolastico, con l’obiettivo di garantire la sicurezza degli studenti durante le uscite didattiche. L’iniziativa, avviata lo scorso anno, si è consolidata nel tempo, permettendo agli agenti di sviluppare competenze specifiche nel settore e di collaborare direttamente con gli istituti scolastici […] The post Trasporto scolastico e sicurezza: proseguono i controlli della Polizia Locale di Bollate (MI) first appeared on Scuolalink. 🔗Leggi su scuolalink.it

Controlli in un locale di via Garibaldi, sequestrati 40 chili di prodotti ittici e sanzioni per oltre 9 mila euro; Catania, controlli in un locale: pesce avariato e sanzioni per 9mila euro; Nel locale della movida 40 kg di pesce ‘sospetto’; Controlli dalla Vucciria a Mondello, sequestrata l’attrezzatura musicale in un locale. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Prodotti in cattivo stato di conservazione: sanzionato locale in via Garibaldi - La Polizia di Stato ha coordinato, nello scorso fine settimana, un controllo amministrativo in un locale di via Garibaldi, particolarmente frequentato da giovani. 🔗catania.liveuniversity.it

Iniziati i controlli al “Fuorisalone”: «Per una fiera del tessile corretta» - Controlli in dieci attività tra via Regina e via V Giornate, da parte della polizia locale guidata dal comandante Stefano Miali, nella giornata di ieri, che ha preceduto l’inaugurazione ufficiale - in ... 🔗laprovinciadicomo.it

Sanremo, controlli a tappeto della polizia locale - Sono questi gli obiettivi attuati dal comando di polizia locale di Sanremo, che ieri sera, fino alla mezzanotte, hanno presidiato le vie più sensibili della città di Sanremo, in particolare via ... 🔗riviera24.it