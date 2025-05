Controlli in un locale di via Garibaldi sequestrati 40 chili di prodotti ittici e sanzioni per oltre 9 mila euro

Nel weekend appena trascorso, un'operazione della polizia ha portato al sequestro di 40 chili di prodotti ittici in un locale di via Garibaldi, noto per la presenza di giovani. L'intervento ha comportato sanzioni per oltre 9 mila euro, culminando in un controllo amministrativo coordinato da agenti della questura di Catania.

La polizia ha coordinato, nello scorso fine settimana, un controllo amministrativo in un locale di via Garibaldi, particolarmente frequentato da giovani, il cui nome non è stato reso noto dalle forze dell'ordine. L'intervento ha visto impegnati diversi poliziotti della questura di Catania.

