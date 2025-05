Controlli in aeroporto | trovati in un bagaglio sei taser in grado di emettere scosse elettriche ad alto voltaggio

I finanzieri della Compagnia di Capodichino unitamente a funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - 1 SOT Napoli Capodichino, nell’ambito delle costanti attività di prevenzione e repressione di traffici illeciti, hanno sorpreso un cittadino italiano rientrante dal Messico che. 🔗Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Controlli in aeroporto: trovati in un bagaglio sei taser in grado di emettere scosse elettriche ad alto voltaggio

