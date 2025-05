Controlli ad Aci Castello e Aci Trezza automobilisti indisciplinati sanzionati

Nel fine settimana appena trascorso, la polizia ha condotto un'operazione di controllo straordinario ad Aci Castello e Aci Trezza, sanzionando automobilisti indisciplinati. L'iniziativa, coordinata dagli agenti del commissariato di Acireale, ha visto la collaborazione con il reparto prevenzione, mirata a garantire la sicurezza stradale e a contrastare comportamenti contrari al codice della strada.

La polizia ha eseguito, nel fine settimana appena trascorso, un servizio di controllo straordinario ad Aci Castello e nella frazione di Aci Trezza, L’intervento è stato coordinato dagli agenti del commissariato di Acireale che hanno operato in sinergia con i poliziotti del reparto prevenzione. 🔗Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Controlli ad Aci Castello e Aci Trezza, automobilisti indisciplinati sanzionati

