contro la solitudine arriva il grest per gli anziani

Contro la solitudine, arriva il “Grest dell’Anziano”, un centro estivo dedicato ai "diversamente giovani" che si svolgerà dal 3 al 21 giugno 2025. In uno spazio all’aperto, curato e accogliente, questa iniziativa mira a rafforzare i legami tra le generazioni, valorizzando il contributo e l’esperienza degli anziani nella comunità.

