Domani la RSU di ST si riunirà per discutere le strategie da adottare contro il piano industriale che prevede il taglio di 97 posti di lavoro. I lavoratori e i sindacati esprimono forte dissenso nei confronti della mancata stabilizzazione dei contratti a termine, mentre l'azienda difende la sua posizione sulla questione delle assunzioni temporanee ad Agrate. La tensione cresce in attesa delle decisioni future.

Domani l’Rsu di St si riunirà "per decidere con quali iniziative fermare l’avvio del piano industriale". Il riferimento è alla mancata stabilizzazione dei Contratti a termine, "i primi 97 tagli annunciati dai vertici. Inaccettabile". Lavoratori e sindacati leggono così la decisione di non rinnovare i precari e annunciano battaglia. Ma l’azienda spiega che "ad Agrate le assunzioni temporanee rispondono a una domanda a breve termine per specifiche linee di prodotto". E chiarisce che "non c’è collegamento con il programma di ridisegno futuro della struttura manifatturiera del sito brianzolo". Non ci credono i metalmeccanici. "Abbiamo espresso la nostra contrarietà su questa decisione – sottolinea l’Rsu -. Quel che fanno non si concilia con gli impegni presi davanti al ministro Urso e in Regione: cercare un accordo con le parti sociali per tutelare l’occupazione e rivedere il piano industriale". 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Contratti a termine bloccati, Rsu mobilitata

