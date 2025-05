Continassa Juve | nuova settimana di lavoro in vista dell’Udinese tre giocatori squalificati dopo la Lazio

La settimana di lavoro della Juve alla Continassa si intensifica in vista della sfida contro l'Udinese. Dopo la partita contro la Lazio, tre giocatori sono stati squalificati, complicando i piani di mister. Ecco le ultime news su infortuni, tempi di recupero e formazioni probabili per il prossimo impegno della squadra bianconera.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla ContinassaContinassaJuve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa.Allenamento Juve: le ultime dalla ContinassaLa Juve tornerà a lavorare per preparare la sfida contro l’Udinese dopo il pareggio contro la Lazio: non ci saranno Kalulu (espulso), Thuram e Savona che hanno preso il giallo ed erano diffidatiInfortunati Juve: il punto dall’infermeriaMilik: intervento al menisco mediale del ginocchio sinistro. Tempi di rientro ancora incertiBremer: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Stagione finitaCabal: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Continassa Juve: nuova settimana di lavoro in vista dell’Udinese, tre giocatori squalificati dopo la Lazio

Approfondimenti da altre fonti

Continassa Juve: nuova settimana di lavoro in vista dell’Udinese, tre giocatori squalificati dopo la Lazio - di Redazione JuventusNews24Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla ContinassaContinassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa.Allenamento Juve: le ultime dalla ContinassaLa Juve tornerà a lavorare per preparare la sfida contro l’Udinese dopo il pareggio contro la Lazio: non ci saranno Kalulu (espulso), Thuram e Savona che hanno preso il giallo ed erano ... 🔗Leggi su juventusnews24.com

Continassa Juve: inizia la settimana dello scontro diretto di Bologna, l’infortunio di Kelly e i tempi di recupero - di Redazione JuventusNews24Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla ContinassaContinassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa.Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa«Il primo allenamento della settimana ha visto il gruppo diviso in due: chi ha giocato titolare domenica contro la formazione brianzola si è dedicato a una seduta di scarico, gli altri hanno svolto una ... 🔗Leggi su juventusnews24.com

Continassa Juve: inizia la settimana dello scontro diretto di Bologna, l’infortunio di Kelly e i tempi di recupero - di Redazione JuventusNews24Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla ContinassaContinassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa.Allenamento Juve: le ultime dalla ContinassaJuventus a riposo all’indomani della vittoria casalinga contro il Monza. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Vlahovic torna in gruppo, Tudor sorride. Le novità dalla Continassa verso Bologna-Juve; Continassa Juve: Infortunati, Diffidati, Formazioni e Novità; Tudor sta portando alla Juventus una nuova filosofia e quella parola usata in allenamento lo dimostra; Motta con una Juve vera anche durante la sosta: i giocatori che restano a Torino. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Juve sprecona: ora per tornare padrona del proprio destino c'è il divano - TORINO - Appuntamento alla Continassa. Mandato giù il boccone avvelenato servito in extremis da Vecino sul tavolo dell’Olimpico, sabato pomeriggio, nello scontro diretto contro la Lazio, la Juventus d ... 🔗msn.com

Juventus, oggi niente allenamento: quando si riparte alla Continassa - AFP or licensors Quando torna ad allenarsi la Juventus Niente allenamento in questo lunedì 12 maggio per la Juventus . Dopo il pareggio per 1 a 1 maturato sabato sul campo della Lazio, Igor Tudor ha c ... 🔗informazione.it

Gatti lascia la Continassa, alla Juve 32 milioni: dove giocherà - Federico Gatti e la Juventus al passo d'addio: arriva un'offerta da 32 milioni di euro, la big lo vuole a tutti i costi. 🔗juvelive.it