Conte e il dettaglio di Napoli-Genoa | misterioso braccialetto nerazzurro!

Antonio Conte si è mostrato chiaramente amareggiato al termine di Napoli-Genoa, match terminato con il punteggio di 2-2. Oltre al suo stato d'animo, ad emergere è stato anche un dettaglio 'materiale', legato al suo braccialetto.LA SITUAZIONE – Antonio Conte sta vivendo con estrema passione il finale di stagione al Napoli, consapevole di dover realizzare due partite impeccabili per poter strappare lo scudetto all'Inter. Dopo il pareggio contro il Genoa per 2-2, i partenopei non hanno ora più bonus a disposizione fino al termine dell'annata. Contro il Parma e il Cagliari, la squadra del tecnico pugliese avrà come unico imperativo quello di conseguire 6 punti, così da essere certa di conquistare il quarto scudetto della sua storia. Ma a far rumore, in queste ore, è un dettaglio relativo al braccialetto indossato da Conte al termine di Napoli-Genoa.