Conte è difficile da amare a Napoli il rapporto con i tifosi è freddo Con lui finisce sempre allo stesso modo Guardian

In breve da Zazoom:

Il rapporto tra Antonio Conte e i tifosi del Napoli è caratterizzato da una fredda distanza, come sottolineato da Jonathan Wilson sul Guardian. Nonostante le aspettative, l'interazione sembra improntata a una logica negoziale piuttosto che a un vero calore umano. Nel contesto di un ambiente che ama la passione, la mancanza di empatia lascia presagire che il futuro del tecnico sia incerto, con pochi che prevedono una sua permanenza oltre la stagione attuale.

Conte è difficile da amare, a Napoli il rapporto con i tifosi è freddo e negoziale (Guardian)“Anche per gli standard del Napoli, l’interazione tra i tifosi e Conte è imbarazzante. Non è nemmeno tesa, anzi, è freddamente negoziale. Non c’è grande calore e nessuno si aspetta che rimanga oltre la fine di questa stagione”. Lo scrive sul Guardian Jonathan Wilson, una delle grandi firme del giornale inglese, peraltro uno storico del calcio.“McTominay – scrive Wilson – ha parlato della natura esigente di Conte, che è al tempo stesso il suo dono e la sua maledizione. Diventerebbe il primo allenatore a vincere la Serie A con tre squadre diverse – i due titoli di Fabio Capello con la Juventus gli sono stati revocati – il che dovrebbe consacrare Conte come uno dei grandi. Eppure il modo in cui il suo psicodramma diventa sempre il tema centrale anche quando vince trofei, pesano. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte è difficile da amare, a Napoli il rapporto con i tifosi è freddo. Con lui finisce sempre allo stesso modo (Guardian)

Su questo argomento da altre fonti

Napoli, Conte: “Febbraio il mese più difficile? No, agosto. Noi sudiamo i punti, non 5-0 in carrozza come altri”|Primapagina - 2025-02-28 15:14:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: In vista del big match di domani contro l’Inter, il tecnico del Napoli Antonio Conte è intervenuto oggi nella sala conferenze del centro tecnico di Castel Volturno per rispondere alle domande della stampa. Ecco le sue dichiarazioni:Si sarebbe aspettato quando ha firmato di giocare una partita Scudetto contro l’Inter?“Al di là della classifica, mi sarei aspettato in questo periodo un Napoli che dopo 7 mesi iniziasse a prendere forma, poi trovarci lì ci deve riempire di orgoglio ... 🔗Leggi su justcalcio.com

Napoli, Conte: "Febbraio il mese più difficile? No, agosto. Noi sudiamo i punti, non 5-0 in carrozza come altri" - In vista del big match di domani contro l`Inter, il tecnico del Napoli Antonio Conte è intervenuto oggi nella sala conferenze del centro tecnico... 🔗Leggi su calciomercato.com

Conferenza stampa Conte pre Napoli Inter: «È una partita che influirà sulla classifica. Vi dico qual è stato il mio mese più difficile» - di RedazioneConferenza stampa Conte pre Napoli Inter, le parole dell’allenatore azzurro alla vigilia del big match contro i nerazzurri Alla vigilia del cruciale incontro tra Napoli e Inter, Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dell’importanza della partita per la classifica di Serie A. Di seguito, le sue dichiarazioni.SULLA CLASSIFICA – «Al di là della classifica, mi sarei aspettato in questo periodo un Napoli che dopo 7 mesi iniziasse a prendere forma. 🔗Leggi su internews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Conte è difficile da amare, a Napoli il rapporto con i tifosi è freddo. Con lui finisce sempre allo stesso modo (Guardian); Assalto alla capolista Inter, Conte: «Napoli merita top match e vedremo chi sarà più bravo»; Boniek: Zielinski? Sarà difficile sostituirlo. Conte non è uno che si fa mettere i piedi in testa; Conte tradisce Napoli: alla Juve con il top player. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Conte si è giocato il jolly, al Napoli ora serve 'Anema e Core': usare la testa per non perdere... la testa - Il tecnico azzurro ha chiesto piu volte ai suoi giocatori di usare la testa contro il Genoa. Ora dovra gestire la settimana piu dura della sua gestione ... 🔗msn.com

Onofri: "Napoli, c'è un allenatore che prenderei domani mattina se va via Conte" - L'ex allenatore Claudio Onofri ha parlato del possibile addio di Antonio Conte alla panchina del Napoli soffermandosi sulla voce De Bruyne. 🔗msn.com

Tacchinardi svela: "Conte è difficile resti a Napoli. Gli ho scritto per dirgli una cosa..." - Di seguito un estratto. Quale sarà il futuro di Conte? "Difficile che resti al Napoli. Gli ho scritto per dirgli che è un fenomeno, ma non per chiedergli nulla del futuro". Riuscirà la Juve ad ... 🔗m.tuttonapoli.net