Contatto Kone-Pasalic Sozza al Var | invasione di campo dopo il gol di Sulemana

L'episodio al ventesimo del secondo tempo. L'arbitro concede subito il penalty ai giallorossi, poi va al monitor e cambia ideaAl ventesimo del secondo tempo l'episodio che avrebbe potuto cambiare la sfida tra Atalanta e Roma di scena al 'Gewiss Stadium' e decisiva o quasi per la qualificazione alla prossima Champions. Contatto in area atalantina tra Pasalic e Kone, Sozza non ci pensa un attimo e fischia il rigore.ContattoKone-Pasalic, Sozza al Var: perché tolto il rigore alla Roma Sozza viene però subito richiamato dalla sala Var a rivedere l'episodio: l'arbitro va al monitor e, dopo alcuni secondi, decide di annullare la decisione. Niente rigore per la Roma, visto che il Contatto tra i due centrocampisti non è stato falloso, con l'ex Borussia M'Gladbach che ha forzato la caduta.