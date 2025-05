consiglio provinciale approvato il rendiconto di gestione

Questa mattina, il Consiglio Provinciale, presieduto da Luca Di Stefano, ha affrontato con responsabilità e spirito costruttivo tre punti chiave all’ordine del giorno. Tra essi, spicca l’approvazione del Rendiconto di gestione 2024, un passo importante per la trasparenza e la gestione delle risorse provinciali.

