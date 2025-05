CONSIGLIO- Passa il bilancio ma cresce il malcontento interno

Il consiglio comunale ha approvato il bilancio previsionale 2025-2027 dopo una maratona di nove ore. Nonostante il consenso espresso da 20 consiglieri, il clima interno rimane teso, con 8 voti contrari e un crescente malcontento che potrebbe influenzare la governance futura. Analizziamo le dinamiche e le implicazioni di questa decisione.

Tempo di lettura: 4 minutiUna seduta comunale fiume, cominciata alle 9:30 ed andata avanti ad oltranza per nove ore, per l'approvazione del bilancio previsionale 2025-2027 e del Documento unico di programmazione (Dup) con 20 voti favorevoli, otto contrari, due astenuti e tre consiglieri assenti in l'Aula al momento del voto, tanto basta in tempo utile per rispettare l'ammonimento della Prefettura.C'è il sì dei consiglieri dei due gruppi dell'ex sindaco Gianluca Festa, "Davvero" e "Viva la libertà" anche se nei corridoi di Palazzo di città per qualche ora si era rincorsa la voce che potessero anche bocciarlo. "Ribadiamo quanto detto in conferenza stampa qualche giorno fa votiamo questo bilancio e ritiriamo i nostri emendamenti perchè quello del consigliere Mattiello li racchiude tutti e sono state superate le criticità del primo documento finanziario", dice per "Davvero" Giovanna Vecchione.