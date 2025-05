Consiglio comunale parte da Catania l’appello per una Costituente Europea

Durante un’assemblea pubblica a Palazzo degli Elefanti, il consiglio comunale di Catania, insieme al Movimento Elettori e Consumatori, ha presentato una lettera aperta che sottolinea l'urgenza di costituire un’Europa federale. La proposta mira a promuovere un’Unione più coesa e solidale, pronta a fronteggiare le sfide contemporanee. La mozione dettagliata è disponibile per la consultazione.

