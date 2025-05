Consiglio comunale parte da Catania l’appello per una Costituente Europea

Il consiglio comunale di Catania lancia un appello per una costituente europea durante un'assemblea pubblica. Promossa dalla presidenza del consiglio e dal Movimento Elettori e Consumatori, è stata presentata una lettera aperta che richiede la creazione immediata di un'Europa federale, dando voce a un'iniziativa di grande rilevanza per il futuro del continente. La mozione è disponibile...

Durante un'assemblea pubblica promossa dalla presidenza del Consigliocomunale di Catania nell'aula consiliare di palazzo degli Elefanti e dal Movimento Elettori e Consumatori è stata presentata una lettera aperta che chiede la creazione immediata di un'Europa federale. La mozione è disponibile.

