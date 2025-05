Consegnata a Diego Maj la benemerenza civica Piacenza Primogenita d' Italia

Nella mattinata del 12 maggio, il salone monumentale di Palazzo Gotico ha ospitato la solenne cerimonia di conferimento della benemerenza civica a Diego Maj, fondatore di Teatro Gioco Vita. Il sindaco Katia Tarasconi, insieme a Giunta e Consiglio comunale, ha celebrato l'impegno e la passione di Maj, riconoscendo il suo significativo contributo alla comunità.

