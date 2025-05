Confindustria Benevento la nuova sede con le porte aperte e gli imprenditori all’esterno

L'inaugurazione della nuova sede di Confindustria in Piazza Risorgimento si è trasformata in un evento di grande richiamo, testimoniato dalle parole del presidente Vigorito. Il suo rammarico per gli imprenditori rimasti esclusi dalla cerimonia sottolinea l'importanza e il prestigio dell'incontro. Tra sfarzo e una significativa affluenza, l'evento ha posto l'accento sulle sfide e le opportunità per il mondo imprenditoriale italiano.

Tempo di lettura: 2 minuti“Ci scusiamo con i tanti imprenditori che sono rimasti all’esterno, serviva un’altra sala per contenere tutti”.Le parole sono del presidente di Confindustria, l’avvocato Vigorito, nell’occasione dell’inaugurazione della nuovasede di Piazza Risorgimento. Tutto bello, tutto sfarzoso, un gran numero di persone presenti, un tavolo di quelli importanti e c’era da aspettarselo. Presenti il Ministro, autorità civili e militari, imprenditori di primo piano e tanti invitati.Troppi invitati in quella che sarà la nuova casa degli industriali. Perchè i troppi inviti hanno portato tanti imprenditori a rimanere nell’atrio o all’esterno.Certo sono stati installati dei maxi schermi in un paio di stanze attigue alla sala e sul prato, almeno nessuno si è perso i passaggi di De Luca, del presidente di Confindustria, di Giletti o del Ministro. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Confindustria Benevento, la nuova sede con le porte aperte e gli imprenditori all’esterno

