Confesercenti Congresso al via e no al mercato

E’ iniziata ufficialmente per la Confesercenti Valdera – Cuoio e Val di Cecina la fase congressuale che porterà al rinnovo delle rappresentanze sindacali di categoria e territoriali. Per iniziare – dichiara il Responsabile d’Area Claudio Del Sarto - abbiamo costituito il nuovo gruppo direttivo Impresa donna di Confesercenti. L’assemblea ha eletto presidente Filomena Sprovieri titolare del Bar Sport e della relativa gelateria a Pomarance. Il neo gruppo tutto al femminile avrà come obbiettivo, dichiara la neo presidente Sprovieri, di promuovere e rappresentare le iniziative delle donne imprenditrici e libere professioniste della nostra area. Al fianco della presidente ci saranno Futura Cavallini del negozio Futurline di Pontedera, Aurilio Valentina della Pizzeria Aurilio di Pontedera, Veronica Puccinelli della Cartolibreria di Pomarance, Chiara Gubitosa geometra di Ponsacco, Romina Zanobini della Pasticceria Zanobini di Fornacette, Alessandra Pucci della Cartolibreria Pucci di Volterra, Roberta Balzarotti del Ristorante Il Pomarancio di Pomarance e Valentina Mechini della Cantina di Fabio di Volterra. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Confesercenti. Congresso al via e no al mercato

