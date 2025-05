Confermato il secondo sciopero dei trasporti in 11 giorni | gli orari ufficiali

A distanza di soli 11 giorni dall'ultimo sciopero nazionale dei trasporti, il personale ferroviario si prepara a una nuova protesta, confermata da Trenord per sabato 17 maggio. I sindacati Usb lavoro privato e altre organizzazioni sindacali hanno annunciato gli orari ufficiali dell'agitazione, creando preoccupazione tra i pendolari e gli utenti del servizio ferroviario.

A distanza di 11 giorni dall'ultimo sciopero nazionale dei trasporti, avvenuto il 6 maggio, il personale ferroviario verrà coinvolto in una nuova protesta: sarà sabato 17 maggio ed è stata confermata da Trenord. L'orario del nuovo sciopero dei treni"I sindacati Usb lavoro privato e.

Confermato lo sciopero dei trasporti: le fasce orarie garantite per i treni - Trenord e Trenitalia confermano lo sciopero dei treni largamente anticipato da sindacati e ministero delle Infrastrutture e dei trasporti: martedì 6 maggio i lavoratori del settore ferroviario incroceranno le braccia per 8 ore. I treni regionali e nazionali saranno a rischio.L'orario dei...

Confermato lo sciopero dei trasporti, treni a rischio: quando e gli orari - Trenord e Trenitalia confermano lo sciopero dei treni largamente anticipato da sindacati e ministero delle Infrastrutture e dei trasporti: martedì 6 maggio i lavoratori del settore ferroviario incroceranno le braccia per 8 ore. I treni regionali e nazionali saranno a rischio. Con inevitabili...

Confermato lo sciopero dei trasporti: le fasce di garanzia di Trenord - Domani martedì 6 maggio è stato confermato lo sciopero nel settore dei trasporti che coinvolgerà i treni gestiti dalle aziende Trenord, Trenitalia e Tper. L'agitazione non riguarderà il personale dell'Azienda trasporti milanesi: quindi metro, bus e tram Atm funzioneranno in modo regolare per...

Confermato il secondo sciopero dei trasporti in 11 giorni: gli orari ufficiali - A distanza di 11 giorni dall'ultimo sciopero nazionale dei trasporti, avvenuto il 6 maggio, il personale ferroviario verrà coinvolto in una nuova protesta: sarà sabato 17 maggio ed è stata confermata ...

Confermato lo sciopero dei trasporti: i treni garantiti, gli orari e la diretta - Filt Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno spiegato che protestano per "il mancato raggiungimento degli accordi per il rinnovo del Ccnl (contratto collettivo nazionale del lavoro) mobilità attività ferr ...

Confermato lo sciopero dei trasporti: gli orari e le fasce di garanzia di Trenord - Trenitalia in una nota spiega che "dalle ore 9.01 alle ore 17 di martedì 6 maggio 2025, i treni possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs, ...