Condannato un 31enne Seminò il panico in centro con un coltello in tre negozi

In breve da Zazoom:

Nel cuore di ottobre scorso, un 31enne ha scatenato il panico in centro città, perpetrando due tentate rapine e un furto con destrezza utilizzando un coltello a serramanico. Le sue vittime, una profumeria, una piadineria e un negozio di abbigliamento, sono state colpite in successione, con l'assistenza di un complice mai identificato. L'obiettivo finale? Accaparrarsi un profumo di Versace, dando vita a un'assalto che ha tenuto tutti con il

Due tentate rapine e un furto con destrezza. Era ottobre scorso quando un 31enne aveva seminato il panico in centro, armato di un coltello rosso a serramanico, prendendo di mira tre attività di cui una con l’aiuto di un complice mai identificato: una profumeria, una piadineria e un negozio di abbigliamento. Tutto questo per intascarsi solo un profumo di Versace. La fuga era durata alcune ore perché dopo le due tentate rapine e il furto, avvenuti nel pomeriggio, il 31enne, dello Sri Lanka, era stato fermato in serata dalla polizia in piazza d’Armi: aveva ancora il profumo all’interno degli slip e in tasca il coltello segnalato. Era stato arrestato e portato in carcere. Per il rapinatore la Procura ha chiesto il processo e ha affrontato l’udienza preliminare davanti al giudice Alberto Pallucchini che lo ha Condannato a 2 anni e 4 mesi (in abbreviato) ma solo per il furto del profumo e per la tentata rapina al negozio di abbigliamento Diva Store, sotto la Galleria Dorica. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Condannato un 31enne. Seminò il panico in centro con un coltello in tre negozi

