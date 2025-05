Condannato per mafia bidello di una scuola superiore di Firenze licenziato Faceva da ponte tra boss

Firenze, 12 maggio 2025 – Dopo un periodo di relativa serenità come bidello in una scuola superiore, la vita di Luca sembrava essersi rimessa in carreggiata. Ma l'ombra del suo passato è tornata a perseguitarlo: la conferma della condanna a tre anni di carcere getta nuovamente la sua esistenza nel caos. Un'inattesa chiamata dal tribunale riaccende demoni mai del tutto sopiti.

Firenze, 12 maggio 2025 – Per circa due anni ha fatto il bidello in una scuolasuperiore di Firenze. Era riuscito a ricominciare, a lasciarsi il passato alle spalle. O almeno così credeva. Perché il 5 luglio del 2023 la sentenza della Corte d’Appello di Palermo, che lo condannava a tre anni di reclusione e l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, è stata confermata dalla Corte di Cassazione. L’uomo, un 39enne originario di Petralia Sottana (Palermo), era accusato di favoreggiamento: ha fatto da ’ponte’ tra due “uomini d’onore” di Cosa Nostra, il boss della famiglia mafiosa Cammarata, Calogerino Giambrone, e S. Maranto, reggente del mandamento di San Mauro Castelverde. Tutti e tre sono finiti al centro della maxi operazione “Montagna” coordinata dalla Dda di Palermo nel 2018, che nell’Agrigentino disarticolò, con 56 arresti, le famiglie mafiose di un ampio versante del territorio. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Condannato per mafia, bidello di una scuola superiore di Firenze licenziato. “Faceva da ponte tra boss”

