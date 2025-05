Condannato al secondo ergastolo Domenico Massari l’uomo che sparò all’ex moglie nel 2019 Uccise il compagno di cella

Domenico Massari, 59enne ex carabiniere savonese, è stato condannato al secondo ergastolo dalla Corte d’Assise di Milano. Già imputato per l’omicidio dell'ex moglie, Deborah Ballesio, Massari ha ucciso anche il suo compagno di cella, Antonio Magrini, nel carcere di Opera. La sentenza emessa oggi, 12 maggio, segna un ulteriore capitolo della sua drammatica vicenda.

DomenicoMassari, il 59enne savonese ex carabiniere accusato dell'omicidio della sua ex moglie, Deborah Ballesio, e della morte di Antonio Magrini, suo compagno di cella al carcere di Opera, è stato Condannato all'ergastolo oggi, 12 maggio, dalla Corte d'Assise di Milano. Si tratta, per Massari, del secondoergastolo (dopo quello che già stava scontando per l'uccisione della ex il 13 luglio 2019), stabilito dalla Corte dopo averne riconosciuta l'imputazione di omicidio aggravato da sevizie e crudeltà nonché da futili motivi. L'imputazione è stata formulata dalla pm Rosaria Stagnaro che aveva chiesto contro l'uomo proprio la pena dell'ergastolo.L'omicidio Magrini – Il 19 aprile 2024 Antonio Magrini, 68 anni originario di Bari e compagno di cella di Massari al carcere milanese di Opera, venne strangolato dal femminicida con i lacci delle scarpe e con una cintura dell'accappatoio.

