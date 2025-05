Concorso PNRR 2 scuola secondaria | punteggi minimi per l’accesso alla prova orale In aggiornamento

Gli Uffici Scolastici Regionali (USR) stanno aggiornando i punteggi minimi per l'accesso alla prova orale del concorso PNRR 2 per la scuola secondaria, bandito con il DDG n. 3059/2024. Questa selezione interessa solo le classi di concorso e le regioni escluse dalla prova scritta, offrendo importanti opportunità per i candidati ammessi.

Gli Uffici Scolastici Regionali (USR) hanno iniziato a pubblicare gli elenchi dei candidati ammessi allaprovaorale del ConcorsoPNRR 2 per la scuolasecondaria, bandito con il DDG n. 30592024. La selezione riguarda esclusivamente le classi di Concorso e le regioni non coinvolte nella prova scritta suppletiva prevista per il 5 maggio. Le commissioni . ConcorsoPNRR 2 scuolasecondaria: punteggiminimi per l’accessoallaprovaorale In aggiornamentoscuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

Concorso docenti PNRR1 e PNRR2: perché non si scorre la graduatoria degli idonei per intero? Ecco cosa ha detto l'Europa; Ricorso contro gli esiti delle prove scritte del concorso scuola PNRR 2; Concorso PNRR 2 scuola secondaria: punteggi minimi per l’accesso alla prova orale [In aggiornamento]; Lazio – Concorso PNRR 2, voto minimo per l’ammissione alla prova orale [Avviso]. 🔗Ne parlano su altre fonti

Concorso docenti, prova orale: quanto dura e cosa c’è da sapere, i corsi di preparazione su misura - Concorso docenti Pnrr 2: come sappiamo, le prove scritte per l’infanzia e primaria si sono svolte il giorno 19 febbraio 2025, mentre per la scuola secondaria di I e di II grado su posto comune e di so ... 🔗tecnicadellascuola.it

Ricorso contro gli esiti delle prove scritte del concorso scuola PNRR 2 - Com’è noto, di recente, si sono svolte le prove scritte del Concorso Scuola PNRR 2 sia per la scuola secondaria di primo e di secondo grado e sia per la scuola infanzia e primaria. Tuttavia, per esser ... 🔗tecnicadellascuola.it

Concorso docenti PNRR1 e PNRR2: perché non si scorre la graduatoria degli idonei per intero? Ecco cosa ha detto l’Europa - I concorsi docenti PNRR1 e PNRR2, banditi sia per infanzia primaria che scuola secondaria primo e secondo grado, posto comune e sostegno ... 🔗orizzontescuola.it

Su altri siti se ne discute

Concorso PNRR 2 scuola secondaria: punteggi minimi per l’accesso alla prova orale [In aggiornamento] - Gli Uffici Scolastici Regionali (USR) hanno iniziato a pubblicare gli elenchi dei candidati ammessi alla prova orale del concorso PNRR 2 per la scuola secondaria, bandito con il DDG n. 3059/2024. La selezione riguarda esclusivamente le classi di concorso e le regioni non coinvolte nella prova scritta suppletiva prevista per il 5 maggio. Le commissioni […] The post Concorso PNRR 2 scuola secondaria: punteggi minimi per l’accesso alla prova orale [In aggiornamento] first appeared on Scuolalink. 🔗Leggi su scuolalink.it

Concorso PNRR 2 scuola secondaria: convocazioni prova orale, si inizia a maggio [In Aggiornamento] - Il concorso per la scuola secondaria PNRR2, bandito con il Decreto Direttoriale n. 3059/2024, entra nella fase decisiva: sono state ufficialmente avviate le convocazioni per la prova orale, che inizieranno a partire dal mese di maggio. Il via libera è stato possibile dopo la pubblicazione dei punteggi minimi nelle classi di concorso e nelle regioni […] The post Concorso PNRR 2 scuola secondaria: convocazioni prova orale, si inizia a maggio [In Aggiornamento] first appeared on Scuolalink. 🔗Leggi su scuolalink.it