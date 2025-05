Concorso PNRR 2 scuola secondaria | le nuove convocazioni per la prova orale In Aggiornamento

Il concorso PNRR2 per la scuola secondaria si avvicina a un'importante fase con l'avvio delle convocazioni per la prova orale, programmate per maggio. Questa aggiudicazione avviene dopo la pubblicazione dei punteggi, che ha permesso di definire i candidati idonei. Rimanete aggiornati per ulteriori dettagli e informazioni sulle prossime tappe del concorso.

Il Concorso per la scuolasecondariaPNRR2, bandito con il Decreto Direttoriale n. 30592024, entra nella fase decisiva: sono state ufficialmente avviate le convocazioni per la provaorale, che inizieranno a partire dal mese di maggio. Il via libera è stato possibile dopo la pubblicazione dei punteggi minimi nelle classi di Concorso e nelle regioni . ConcorsoPNRR 2 scuolasecondaria: le nuoveconvocazioni per la provaorale In Aggiornamentoscuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

Concorso PNRR 2 scuola secondaria: punteggi minimi per l'accesso alla prova orale [In aggiornamento] - Gli Uffici Scolastici Regionali (USR) hanno iniziato a pubblicare gli elenchi dei candidati ammessi alla prova orale del concorso PNRR 2 per la scuola secondaria, bandito con il DDG n. 3059/2024. La selezione riguarda esclusivamente le classi di concorso e le regioni non coinvolte nella prova scritta suppletiva prevista per il 5 maggio. Le commissioni […]

Concorso PNRR 2 scuola secondaria: convocazioni prova orale, si inizia a maggio [In Aggiornamento] - Il concorso per la scuola secondaria PNRR2, bandito con il Decreto Direttoriale n. 3059/2024, entra nella fase decisiva: sono state ufficialmente avviate le convocazioni per la prova orale, che inizieranno a partire dal mese di maggio. Il via libera è stato possibile dopo la pubblicazione dei punteggi minimi nelle classi di concorso e nelle regioni […]

Graduatorie fantasma, docenti esclusi, errori dell’algoritmo: il pasticcio del concorso scuola Pnrr finisce in Parlamento - Il pasticcio sul concorso Pnrr 2023 per assumere migliaia di nuovi docenti nelle scuole finisce in Parlamento, e la polemica infuria tra docenti, ministero e opposizione. A scatenare il malcontento è la gestione delle graduatorie: gli insegnanti, infatti, lamentano gravi errori nei punteggi e nelle riserve assegnate dalla piattaforma ministeriale. La questione che scuote su tutto riguarda, però, la mancata pubblicazione di una graduatoria di merito per gli idonei, ossia coloro che hanno superato le prove ma non sono tra i vincitori che avranno una cattedra. 🔗Leggi su open.online

Concorso docenti, prova orale: quanto dura e cosa c’è da sapere, i corsi di preparazione su misura - Concorso docenti Pnrr 2: come sappiamo, le prove scritte per l’infanzia e primaria si sono svolte il giorno 19 febbraio 2025, mentre per la scuola secondaria di I e di II grado su posto comune e di so ... 🔗tecnicadellascuola.it

Ricorso contro gli esiti delle prove scritte del concorso scuola PNRR 2 - Com’è noto, di recente, si sono svolte le prove scritte del Concorso Scuola PNRR 2 sia per la scuola secondaria di primo e di secondo grado e sia per la scuola infanzia e primaria. Tuttavia, per esser ... 🔗tecnicadellascuola.it

Concorso docenti PNRR1 e PNRR2: perché non si scorre la graduatoria degli idonei per intero? Ecco cosa ha detto l’Europa - I concorsi docenti PNRR1 e PNRR2, banditi sia per infanzia primaria che scuola secondaria primo e secondo grado, posto comune e sostegno ... 🔗orizzontescuola.it