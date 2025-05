Concorso DSGA prova scritta suppletiva il 29 maggio dalle ore 14 | 30 alle 16 | 30 Abbinamenti aule-candidati IN AGGIORNAMENTO

Il Ministero dell'istruzione e del merito ha annunciato la prova scritta suppletiva per il concorso DSGA, programmata per il 29 maggio dalle ore 14:30 alle 16:30. Gli abbinamenti delle aule per i candidati sono in fase di aggiornamento, come indicato nell'avviso del 7 maggio scorso, relativo al bando pubblicato con decreto dipartimentale n. 3122 del 12 dicembre 2024.

Con avviso del 7 maggio il Ministero dell'istruzione e del merito ha trasmesso il calendario della provasuppletiva per il Concorso pubblico relativo all’accesso all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, bandito con decreto dipartimentale n. 3122 del 12 dicembre 2024. La prova si svolgerà in data 29 maggio 2025, in un’unica sessione.L'articolo ConcorsoDSGA, provascrittasuppletiva il 29 maggiodalle ore 14:30 alle 16:30. Abbinamentiaule-candidati IN AGGIORNAMENTO . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

