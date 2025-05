Concorso di poesia Marco Gennaioli | premiati i giovani vincitori a Palazzo delle Laudi

Sansepolcro, 10 maggio 2025 – Si è conclusa con una partecipata cerimonia pubblica a PalazzodelleLaudi la terza edizione del Concorso di poesia “MarcoGennaioli”, un’iniziativa che anche quest’anno ha saputo valorizzare la creatività e la profondità espressiva dei giovani.In un’edizione particolarmente competitiva, caratterizzata da votazioni molto ravvicinate, sono stati quattro i ragazzi premiati. Il primo posto ex aequo è andato a Isabel Franceschetti, con la poesia Baci di sole, e a Francesca Falasconi, autrice di Un punto sulla mappa. A seguire, il secondo premio è stato assegnato a Liù Bastianoni con Ho provato a riparare la tua stella, mentre il terzo classificato è stato Alessandro Calvanese, con il testo Cose che non dico mai.Nel corso della cerimonia sono state inoltre lette e commentate anche le poesie che si sono classificate dalla quarta alla decima posizione, scritte da Alessandro Maccotta, Gaia Silvia Pettinori, Emma Pasqui, Angelica Carletti, Agnese Contucci e Gemma Focardi, a testimonianza dell’alto livello generale dei componimenti ricevuti. 🔗Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Concorso di poesia “Marco Gennaioli”: premiati i giovani vincitori a Palazzo delle Laudi

