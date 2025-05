concorso di poesia marco gennaioli i nomi dei vincitori

Arezzo, 12 maggio 2025 – L'edizione del Concorso di Poesia “Marco Gennaioli” ha visto un’ampia partecipazione e punteggi eccellenti. Quattro poeti sono stati premiati, con due di loro che si sono distinti al primo posto: Isabel Franceschetti, autrice di “Baci di sole”, e Francesca Falasconi, con “Un punto sulla mappa”, entrambe meritano il riconoscimento per la loro sensibilità artistica.

Arezzo, 12 maggio 2025 – In un'edizione in cui diversi dei partecipanti hanno ottenuto punteggi piuttosto alti, i premiati del Concorso di Poesia "MarcoGennaioli" sono stati ben quattro.Al primo posto si sono collocati con lo stesso punteggio due partecipanti: Isabel Franceschetti con la Poesia intitolata "Baci di sole" e Francesca Falasconi con "Un punto sulla mappa".A seguire il secondo e il terzo premio sono stati assegnati rispettivamente a Liù Bastianoni con "Ho provato a riparare la tua stella" e Alessandro Calvanese con "Cose che non dico mai". Oltre a questi durante la cerimonia di premiazione, tenutasi la mattina di sabato 10 maggio a Palazzo delle Laudi, sono state commentate pubblicamente anche le altre sei poesie che, in termini di punteggio, si sono posizionate tra le prime dieci: durante questo momento sono pertanto stati menzionati gli autori di tali componimenti ovvero, Alessandro Maccotta, Gaia Silvia Pettinori, Emma Pasqui, Angelica Carletti, Agnese Contucci e Gemma Focardi.