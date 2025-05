Concorso al Comune di Caivano gli idonei alla premier Meloni | “Abbandonati dopo i decreti”

Il Comitato Idonei al Comune di Caivano lancia un appello alle istituzioni, ricordando come molti candidati siano stati "abbandonati" dopo i recenti decreti. Chiedono che il Governo non li dimentichi e che le graduatorie vengano aggiornate, permettendo così di valorizzare le competenze e i meriti di chi attende un'opportunità concreta.

Il Comitato idonei al Comune di Caivano scrive alle istituzioni: "dopo i Decreti noi abbandonati, il Governo non ci dimentichi. Si facciano scorrere le graduatorie" 🔗Leggi su Fanpage.it

Di seguito, la lettera degli idonei di Caivano: Noi idonei delle graduatorie dei concorsi pubblici del Comune di Caivano ci rivolgiamo con ... al funzionamento della Pubblica Amministrazione.

