Concluso il progetto Strada facendo a Castel Frentano | patentino del ciclista a 150 alunni FOTO

Si è concluso oggi, 12 maggio, a Castel Frentano, il progetto "Strada Facendo", dedicato alla sicurezza stradale. Un evento di festa ha coinvolto 150 alunni, ai quali è stato conferito il "patentino del ciclista". L'iniziativa, promossa dall'istituto comprensivo in sinergia con l'assessorato alla polizia locale e alla pubblica istruzione, ha riscosso grande partecipazione.

Una giornata di festa e grande partecipazione, a CastelFrentano, per la conclusione del progetto educativo sulla sicurezza Stradale promosso oggi, 12 maggio, dall'istituto comprensivo, in sinergia con l'assessorato alla polizia locale e alla pubblica istruzione, nell'ambito del progetto.

